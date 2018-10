Minta Dikubur Hidup-hidup karena Ingin Menjadi Tuhan, Pria Ini Akhirnya Dilarikan ke Rumah Sakit

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang pria India baru-baru ini membuat sebuah aksi yang cukup menghebohkan. Dia mengubur diri selama 8 jam di dalam lubang secara sukarela.

Tujuannya, untuk mencapai sebuah keselamatan dan kelahiran kembali sebagai seorang Dewa. Seorang tantrik bernama Deeraj Kharol tinggal di sebuah kuil di desa Karocho ka Kheda, Rajasthan selama beberapa tahun.

Minggu lalu Ia mengumumkan rencananya untuk menguburkan diri hidup-hidup. Tindakan ini dilakukannya sebagai bagian dari ritual aneh untuk mencapai 'samadhi' atau keselamatan dan kebangkitan sebagai Tuhan tiga hari kemudian.

Alih-alih memberikannya pengertian, penduduk desa justru sangat antusias dengan keputusannya itu. Bahkan menawarkan bantuan.

Mereka pun menggali lubang untuknya di dekat kuil tempat ia tinggal. Dan pada Rabu (9/10/2018) lalu, tepatnya pada hari pertama Navratra, mereka menguburkannya di lubang, sesuai instruksinya.

Penduduk desa berkumpul untuk acara besar itu. Dan setelah menutup lubang dengan lempengan batu dan lumpur, mereka mulai beribadah di tempat itu.

Berita tentang Kharol dan aksinya itu dengan cepat menyebar pada kalangan masyarakat setempat dan sampai di telinga petugas kantor polisi daerah.

Mereka bergegas pergi menuju desa Karocho ka Kheda dengan tim. Pejabat Mansingh Dev dan rekan-rekannya dilaporkan tiba di lubang Deeraj Kharol sekitar pukul 02:00 pada hari Kamis.

Saat itu, warga desa masih menjalankan ritual dan terganggu dengan kedatangan polisi. Menurut Times of India, sebelumnya polisi sudah berusaha meyakinkan para tetua desa tentang kemungkinan buruk yang menimpa Kharol jika dikubur hidup-hidup.

Setelahnya, penduduk desa akhirnya mengizinkan mereka untuk campur tangan. Beruntung bagi Kharol, karena polisi tiba tepat waktu. Dia hampir tidak sadar ketika polisi menggiringnya keluar dari lubang.

Ia dibawa ke rumah sakit terdekat dan sekarang dalam kondisi stabil. Deeraj Kharol mengatakan pada petugas bahwa dirinyalah yang ingin melakukan 'samadhi' dan penduduk desa hanya membantunya.

Sebuah kasus kini telah dibuka terhadap Kharol dan penduduk desa yang membantu dia, meskipun tuduhannya tidak jelas.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di odditycentral dengan judul Man Rescued After Burying Himself Alive So He Could Become a God