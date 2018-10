XPANDER Tons of Real Happiness Kunjungi Kota Medan

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), menghadirkan event ke-lima dari campaign “XPANDER Tons of Real Happiness”

masyarakat kota Medan di pusat perbelanjaan Plaza Medan Fair pada tanggal 19 hingga 21 Oktober 2018.

masyarakat kota Medan di pusat perbelanjaan Plaza Medan Fair pada tanggal 19 hingga 21 Oktober 2018.

Dalam pembukaan event, Director of Sales sekaligus Marketing Division PT MMKSI, Irwan Kuncoro,

mengatakan Campaign yang merupakan rangkaian roadshow sembilan kota ini bertujuan untuk menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh XPANDER sebagai satu-satunya Small MPV dengan fitur lengkap dan tenaga besar yang mampu membawa berton-ton kebahagiaan bagi keluarga Indonesia.

XPANDER Tons of Real Happiness berbagi kebahagiaan kepada masyarakat Kota Medan dalam bentuk taman hiburan keluarga dengan pilihan wahana yang dapat dinikmati seperti Ferris Wheel, Carousel, Swing Carousel, Mini XPANDER Traffic Park, Balloon Pool, Balloon Castle , 360 photo booth dan berbagai aktivitas menyenangkan lainnya.

Termasuk juga banyaknya spot menarik untuk berfoto bersama dan ikut serta dalam kompetisi media sosial berhadiah “Post the Spot”. Keluarga Sasono yang terdiri dari Dwi Sasono, Widi Mulia, Dru, dan Widuri sebagai “Agent of Happiness”, turut hadir untuk berbagi kebahagiaan bersama masyarakat Medan.

“Ini merupakan event ke lima dari rangkaian roadshow ke sembilan kota di seluruh Indonesia. Sebelumnya, kami telah sukses menggelar campaign ini di Bekasi, Semarang, Surabaya serta Makassar sejak Juli 2018 yang dihadiri lebih dari 44 ribu pengunjung, diluar ekspektasi kami. Dan kami terus melakukan

improvement pada acara di setiap kota, untuk dapat terus memberikan pengalaman menyenangkan bagi para pengunjung di event ini," ungkap Irwan, Jumat (19/10/2018) di Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Selain dapat menikmati wahana permainan yang menyenangkan, pengunjung juga dapat menyaksikan aksi panggung dari Zara Leola dan DJ Yasmin serta talkshow bersama Rifat Sungkar, Fitra Eri, Motomobi, Ridwan Hanif dan Diandra Gautama yang menambah keceriaan dari event ini.

"Pengunjung juga dapat mencoba langsung keunggulan Mitsubishi XPANDER melalui area test drive challenge, dengan team dealer dan leasing yang siap melayani proses pembelian kendaraan XPANDER dengan program ‘Lucky Dip’ menarik berupa paket aksesoris mulai dari paket Basic, Aero dan Aero plus yang khusus tersedia hanya di event ini," Deputy Group Head Planning & Communication Group, PT MMKSI, Intan Vidiasari.

Ia menjelaskan terdapat banyak games menarik yang diselenggarakan selama event ini berlangsung, mulai dari lomba menggambar dan lomba mewarnai untuk anak, talkshow menarik, food truck, dan food stall yang dapat dinikmati dan menemani hari libur bersama keluarga.

Tidak ketinggalan, merchandise menarik dari Idekuhandmade bertemakan Tons of Real Happiness juga dapat dibeli pengunjung di event ini.

Seluruh hiburan tersebut dapat dinikmati oleh para pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 10.00 hingga 22.00 WIB secara gratis.

"Acara ini gratis, namun terlebih dahulu menunjukkan bukti registrasi Web ID, www.tonsofrealhappiness.com yang dikirimkan melalui SMS untuk ditukarkan dengan tiket masuk. Untuk pemilik Mitsubishi XPANDER hanya perlu menunjukkan STNK atau copy SPK XPANDER untuk ditukarkan dengan tiket masuk XPANDER Tons of Real Happiness,"

MMKSI telah memulai campaign “XPANDER Tons of Real Happiness” melalui tayangan iklan di berbagai

saluran televisi nasional dan kanal Youtube resmi Mitsubishi Motors Indonesia mulai tanggal 1 Juli 2018, (https://youtu.be/Wq7Fx03ah7Q) . Pada event sebelumnya di Bekasi, Semarang, Surabaya dan Makassar, XPANDER Tons of Real Happiness telah dihadiri lebih dari 44 ribu pengunjung.

"Selanjutnya program ini akan hadir di Kota Pekanbaru pada awal November mendatang dan masih ada kota-kota lainnya di Indonesia untuk berbagi kebahagiaan yang nyata bersama Mitsubishi XPANDER hingga awal tahun 2019," kata Intan.