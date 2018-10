Adik Prabowo Beber Alasan Slogan 'Make Indonesia Great Again' yang Diusung Prabowo Sandi

TRIBUN-MEDAN.COM - Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menyoroti permasalahan krusial di Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu harga nominal makanan di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti India dan Singapura.

Hashim mengatakan data tersebut bukanlah data sembarangan, karena dipaparkan oleh World Bank. Dalam laporan World Bank disebutkan harga nominal makanan di Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan New Delhi dan Singapura.

"Dengan nominal pricing, berarti itu dengan pricing yang berlaku. Saya tanya dua,tiga empat kali, karena saya tidak mau percaya, tapi World Bank katakan demikian. Nominal price harga makanan di Jakarta, lebih tinggi daripada harga makanan di Singapura, dan harga makanan di Jakarta dua kali lipat harga makanan di New Delhi, India. Itu bukan angka kami, itu angka dari World Bank," tandas Hashim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Hasyim lebih jauh mengatakan ia tidak heran jika 38 persen anak Indonesia saat ini mengalami stunting (gagal tumbuh) karena keluarga berpenghasilan rendah tidak mampu untuk membeli makanan yang sehat bagi anak-anaknya.

Data stunting tersebut, kata Hashim lagi-lagi berasal dari World Bank. Menurutnya sejak tahun 2006 Prabowo sudah mendapati bahwa angka stunting yang terjadi pada anak di Indonesia sudah mencapai 30 persen, dan meningkat menjadi 38 persen pada saat ini. Oleh karena itu Prabowo sangat serius dengan pemerataan gizi bagi seluruh anak di Indonesia.

Selain menyoroti masalah perekonomian, Prabowo juga menggulirkan niat “Make Indonesia Great Again”, di mana lewat slogan tersebut Prabowo ingin mengembalikan masa kejayaan Indonesia yang menurut Hashim saat ini mulai pudar.

Dua pasangan capres menunjukkan nomor urut masing-masing. Semula nomor urutnya, Jokowi Maruf nomor urut 1, Prabowo Sandiaga nomor urut 2 berubah jadi Jokowi Maruf nomor urut 01 dan Prabowo Sandiaga nomor urut 02 (kompas.com)

Bahkan Indonesia pada saat sekarang ini dianggap lemah dan tidak disegani oleh negara-negara lain didunia seperti dulu.

"Ya kita pernah disegani juga, tapi sekarang kita merasa bahwa kita agak lemah, suara Indonesia kan gak begitu dianggap. Zaman Pak Harto, Indonesia sebagai ketua Non Blok, kita disegani, kita dianggap negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Tahun 55 Bung Karno mengadakan konferensi Non Blok pertama di Bandung, pemimpin dunia semua datang ke Indonesia, menghormati Indonesia sebagai salah satu pemimpin Gerakan Non Blok," tambah Hashim.

Meski begitu, Hashim menolak jika dikatakan slogan “Make Indonesia Great Again” meniru slogan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meluncurkan slogan “Make America Great Again” pada masa kampanyenya dulu.

Slogan tersebut menurutnya diambil Prabowo berdasarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya,yang artinya Great Indonesia, dimana Prabowo ingin Indonesia menuju cita-cita para pendiri bangsa ini.