Hotman Paris Umumkan Pensiun Jadi 'Buaya Darat' di Depan Istri dan Putrinya, Apa Iya?

TRIBUN-MEDAN.com-Hotman Paris Hutapea mendapatkan kado spesial dari sang putri Felicia Hutapea, di hari ulang tahunnya.

Kadonya berupa bathrobe atau handuk kimono berwarna biru tua.

Dapat dilihat dari video yang diunggahnya di akun Instagram @Hotmanparisofficial pada Sabtu (20/10/2018).

Seperti yang diketahui, putri bungsu Hotman Paris ini sedang menimba ilmu di Inggris.

Dan khusus di perayaan ultahnya, Felicia terbang khusus dari negeri Albion. "Halo, aku baru dapat hadiah ulang tahun dari putriku. Dibawa dari London."

"Putriku Felicia, terbang dari London. And this is the birthday present from my daughter."

"She's just landing from London, just to give kiss to the father."

Dan karenanya, Hotman menganggap diri sebagai ayah yang baik.

Dirinya juga mengakui sudah pensiun dari kegemarannya menjadi buaya darat di depan istri dan kedua anaknya.

"So, don't you see I'm a good father?"