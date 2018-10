Hanum Rais Dilaporkan ke PDGI, Sandiaga Uno Bilang Jangan Semua Dibawa ke Ranah Politik

"Saya ingin kita punya fokus mempersatukan kampanye ini jangan terlalu memecah-belah jadi tentunya kewenangan itu ada di masing-masing organisasi. Tapi saya berharap jangan semua kegiatan itu terpolitisasi. Kita life need to move on as usual,"

Sandiaga Uno, Cawapres RI Nomor Urut 02

TRIBUN-MEDAN.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menanggapi Hanum Rais yang terancam sanksi akibat dilaporkan ke Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) terkait hoaks Ratna Sarumpaet.

Sandiaga ingin semua tidak dikaitkan dengan masalah politik.

"Saya ingin kita punya fokus mempersatukan kampanye ini jangan terlalu memecah-belah jadi tentunya kewenangan itu ada di masing-masing organisasi. Tapi saya berharap jangan semua kegiatan itu terpolitisasi. Kita life need to move on as usual," ujar Sandiaga di Komplek PJMI, Jurang Mangu Timur, Tangerang Selatan Sabtu (20/10/2018).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu enggan berkomentar lebih jauh soal itu.

Namun, menurutnya kejadian yang dilakukan Ratna Sarumpaet dan musibah yang menimpa Hanum Rais harus menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia, bukan diperbesar yang nantinya akan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Kalau semuanya dibawa ke ranah politik semua, (masyarakat) akan terpecah belah. Saya enggak memiliki kompetensi, saya tidak ingin berkomentar tapi saya harapkan kita lebih dingin. Bersatu aja kita belum, tentu berdaya saing apalagi, kalau terpecah belah," jelas Sandi.

Untuk diketahui, kelompok Eksponen Reformasi 98 meminta PDGI untuk memberi sanksi bagi Hanum Rais dengan mencabut izin profesinya.

Pasalnya, Hanum dalam tweet nya dinilai telah menjustifikasi kebenaran penganiayaan Ratna Sarumpaet karena mengaku telah memeriksa dan meraba luka di wajah Ratna. (*)

Hanum rais dan Ratna Sarumpaet (kolase/tribun jateng)

Hanum Rais: Saya Dokter Gigi

