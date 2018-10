Pakai Riasan Freckles dalam Pemotretan Terbarunya, Ussy dan Andhika Dibilang seperti Ken dan Barbie

Rio Motret mengunggah hasil photoshoot Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama dengan gaya yang menggemaskan dan imut.

TRIBUN-MEDAN.com - Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama melakukan pemotretan bersama fotografer kondang Indonesia, Rio Motret, pada Jumat (19/10/2018).

Dari postingan terbaru akun Instagram Rio Motret pada Sabtu (20/10/2019), sang fotografer mengunggah hasil photoshoot Ussy dan Andhika dengan gaya yang menggemaskan dan imut.

Tampil dengan riasan wajah Freckless, penampilan Andhika dan Ussy pun begitu menggemaskan.

Rambut Ussy diikat dengan gaya pony tail tinggi.

Di kepala Ussy pun terdapat kacamata hitam bulat berframe warna hot pink.

Titik-titik freckless kecil tampak membentang di sepanjang pipi dan hidung Ussy.

Andhika pun tak ketinggalan menggenakan riasan serupa.

Tampak wajah Andhika juga dihiasi titik-titik freckless seperti istrinya.

Bedanya, freckless di beberapa bagian wajah Andhika seperti tulang pipi dan hidung tampak lebih besar.

Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama (Instagram/ riomotret)

New Look of CUTE COUPLE @ussypratama and @andhiiikapratama

Photo by @riomotret @riomotretofficial | Styled by @erichalamin | Make up @hepidavid | Wardrobe @youngwoong_official | Hairdo @ipank_septian