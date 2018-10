Siswi SMA Melahirkan di Toilet Bandara Sepinggan, Berikut Videonya

Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita yang berbadan besar ditemani laki-laki dan seorang ibu tergesa-gesa menuju toilet.

TRIBUN-MEDAN.com - Siswi SMA berinisial ND (18) harus menjalani proses hukum karena membuang bayinya di toilet Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.



Bayi tersebut ditemukan oleh Hasriani (21), petugas kebersihan bandara, Jumat (19/10/2018).



Tribun-Video.com melansir TribunKaltim.co, Sabtu (20/10/2018), Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Fitra, melalui Paur Subbag Humas Ipda Ketut Darmada, mengatakan, petugas bandara kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Bandara.



Usai dievakuasi, bayi itu dibawa ke Rumah Sakit TNI AU dan dinyatakan telah meninggal dunia.



Pelaku pembuangan bayi tersebut terungkap berkat rekaman CCTV.

Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita yang berbadan besar ditemani laki-laki dan seorang ibu tergesa-gesa menuju toilet.



Mereka keluar dari Avio 1 pukul 22.30 Wita.



ND sambil memegangi perut menuju area transit dan memisahkan diri dari rombongan.



ND dilaporkan berada di toilet sekitar 20 menit.



Dia kemudian kembali ke lobby dan naik taksi bandara menuju sebuah hotel di Balikpapan.



Diketahui, ND bersama orangtuanya terbang dari Yogyakarta menuju Balikpapan menumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 664.



ND tiba di Bandara SAMS Sepinggan sekitar pukul 22.30 Wita.



Belakangan diketahui bayi yang dibuang oleh ND ternyata berasal dari hubungan di luar nikah.

Kasat Reskrim Polres Balikpapan AKP Makhfud Hidayat mengatakan, ND mengaku akan pergi ke Sangatta, Kutai untuk mengunjungi saudaranya.

Sementara orangtua ND, yang dimintai keterangan, mengaku tak tahu tentang kehamilan anaknya.



"Saat kami mintai keterangan, orangtua pelaku tak mengetahui anaknya hamil." katanya, dikutip dari TribunKaltim.com.



Kejadian ini viral di media sosial; satu di antaranya diunggah akun FacebookYuni Rusmini, Sabtu (20/10/2018).



Yuni membagikan foto-foto kondisi bayi tersebut saat dibuang ke dalam kloset toilet dan ketika berada di rumah sakit.

Dalam postingan tersebut Yuni menyebutkan, polisi mendatangi hotel tempat pelaku menginap dan membawa pelaku ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan untuk diperiksa.



Ternyata hasilnya benar, pelaku baru saja melahirkan.



Simak videonya di bawah. (*)

