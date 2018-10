Afgan Akhirnya Angkat Bicara, Santer Kabar Nikah dengan Penyanyi Rossa, Gak Disangka

TRIBUN-MEDAN.COM - Beberapa hari ini kabar pernikahan antara penyanyi Afgansyah Reza dan Rossa kembali mencuat.

Hal tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah salah satu makeup artist kenamaan ibu kota, Bubah Alfian mengatakan keduanya telah menikah.

Saat itu Bubah Alfian, yang sekaligus sahabat dekat Rossa mengungkapkan kabar pernikahan tersebut melalui fitur Instagram live.

Sontak banyak pihak yang merasa tak percaya mendengar hal itu.

Setelah beberapa hari sulit untuk dimintai keterangan, kini usai tampil dalam sebuah acara di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (21/10/2018) malam, Afgan akhirnya menanggapi pemberitaan tersebut.

Senada dengan Rossa, malam itu kepada awak media Afgan melakukan klarifikasi terkait kabar pernikahannya itu.

"He he he iya sebenarnya sih klarifikasi sebenarnya, karena banyak yang nanya juga. Ya enggaklah saya belum nikah," ungkap Afgan dengan nada sedikit gugup di awal.

