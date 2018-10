Aksi Jajaran Porter Menunduk di Samping Kereta Bikin Penumpang Merinding, Ini Penjelasan PT KAI

TRIBUN-MEDAN.com-Aksi menyentuh sejumlah porter yang menundukkan kepala di samping kereta telah menjadi viral di media sosial.

Terkait hal ini, PT Kereta Api Indonesia pun sudah angkat bicara.

Seperti yang terekam dalam video, sejumlah orang yang mengenakan seragam porter di pinggir kereta api yang berjalan meninggalkan stasiun menjadi viral di sosial media setelah diunggah oleh akun netizen di Twitter @SusiloEls, Jumat (19/10/2018).

Pada video tersebut, terlihat sebanyak kurang lebih empat orang lelaki bertuliskan porter Stasiun Pasar Senen menundukkan kepala.

Sementara satu tangannya berada di dada dan tangan lainnya dilipat ke belakang.

Mereka terlihat menunduk dan terdiam hingga kereta yang melintas di depan mereka meninggalkan stasiun, barulah para porter tersebut bergerak menjauhi kereta.

“I don’t know what it’s called, I don’t know why they do this. One thing I know: I’m touched, thrilled, and I think I had goosebumps seeing this...

@KAI121 @keretaapikita,” kicau akun netizen @SusiloELS.

"Aku tidak tahu ini disebut apa. Aku tidak tahu mengapa mereka melakukan ini. Satu hal yang aku tahu, aku tersentuh, senang dan aku pikir aku merinding melihatnya."

Porter di Stasiun Pasar Senen yang sedang Membawa barang pemudik, Kamis (22/6/2017). (Alija Berlian Fani)

PT. KAI pun angkat suara atas video yang telah viral tersebut.

Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia Agus Komarudin menerangkan, para pekerja tidak terkecuali porter di Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memiliki kebudayaan baru sejak para pemudik hendak pulang ke kampungnya pada Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah.