Kisah Zack Lee - Artis Cantik Rahma Azhari, Beredar Foto Mesra Berduaan, Terkuak Cerita Masa Lalu 

Kisah Zack Lee dan Artis Cantik Rahma Azhari, Beredar Foto Mesra Berduaan hingga Cerita Masa Lalu

TRIBUN-MEDAN.COM - Aktor Zack Lee jadi sorotan belakangan ini.

Belum lagi pengakuannya soal perselingkuhannya saat masih menjadi suami Nafa Urbach.

Zack Lee mendadak menghebohkan publik dengan fotonya bersama Rahma Azhari di instagram.

Mereka nampak berpose mesra, dan Zack Lee menuliskan kalimat yang begitu menyentuh hingga memancing rasa penasaran warganet.

Warganet bertanya-tanya hubungan antara Zack Lee dengan Rahma Azhari dan menilai masih lebih baik bersanding dengan Nafa Urbach.

Rahma Azhari. (Instagram.com) (Instagram.com)

Sontak keramaian warganet mengomentari kehidupan Zack Lee itu pun memancing Nafa ikut angkat bicara.

Nafa Urbach meminta agar warganet tidak ikut campur dalam hidup Zack Lee dan ia tak masalah jika mantan suaminya dekat dengan siapa pun.

Ibu satu anak ini menjelaskan bahwa hubungannya dengan mantan suami hanyalah sebatas urusan buah hatinya.

Zack Lee dan keluarganya. (Instagram.com) (Instagram.com)

"Hello guys bnayak sekali yang DM saya mengenai Zack heheh, saya cuman mau bilang ke kalian, Zack dan saya tidak ada hubungan apa apa lagi kecuali untuk masalah Mikhaela. Saya berusaha membangun hubungan ini sebaik mungkin tanpa saya melibatkan perasaan apapun. Untuk kehidupan pribadi Zacj sendiri saya sudah tidak ikut campur dan saya harap keian pun melakukan hal yang sama. I Love you so much guys, saya tahu begitu besar perhatian kalian terhadap saya, tapi untuk urusan Zack dan siapapun wanita yang dekat dengan dia, please kalo bisa kita ngga usah ikut campur ya, hormati keputusan dia dan pilihan dia siapaun itu nanti, saya pun akan menghormati Zack. Terimakasih banyak guys untuk perhatian kalian yang luar biasa, itu tandanya kalian sayang kami berdua," jelas Nafa (22/10/2018).