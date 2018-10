Pria ini Telpon Polisi Sebanyak 45 Ribu Kali karena Merasa Kesepian 

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang pria Turki berusia 55 tahun terpaksa dijatuhi hukuman penjara setelah tindakannya yang menganggu tugas anggota kepolisian.

Bagaimana tidak, dalam setahun, pria ini melakukan panggilan kepolisian sebanyak 45 ribu kali. Pria itu bernama Seref Can. Dirinya berasal dari wilayah Bayrampasa, Istanbul.

Setelah bercerai dari pasangannya, pria ini tak hentinya melakukan panggilan pada pihak kepolisian 100 kali dalam sehari. Kebiasaan aneh ini dimulai pada 15 Mei 2017 lalu, hingga Mei 2018.

Tapi yang anehnya, tak satupun dari panggilan itu berisikan laporan atau bantuan pihak kepolisian. Dan tiba waktunya pihak kepolisian merasa terganggu dengan tingkah aneh Can itu. Hingga melaporkan pria itu pada departemen komunikasi dan elektronik kepolisian Istanbul.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Can sudah menelfon nomor emergency 115 sebanyak 45.210 kali dalam setahun. Sampai-sampai dirinya disebut sebagai penghambat institusi pelayanan publik.

Tindakan Can dianggap sebagai pelanggaran. Dan dirinya siap untuk diadili di Pengadilan Kriminal Istanbul. Dan jika dirinya terbukti bersalah atas dakwaan yang diajukan, ia akan menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Dirinya sudah sempat membuat permohonan maaf kepada polisi. Dalam pernyataannya, dia mengatakan bahwa ia menelfon mereka tanpa henti karena dia kesepian. Hakim masih mempertimbangkan permintaan maafnya.

“Saya menceraikan istri saya sekitar dua tahun lalu. Saya mengkonsumsi alkohol sepanjang waktu. Saya menelepon saluran darurat karena saya merasa tertekan dan kesepian,” ucapnya.

“Saya menyesali tindakan saya dan tidak akan melakukannya lagi, ”Şeref Can dilaporkan menulis dalam pernyataannya,”sambungnya.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di odditycentral dengan judul Lonely Man Faces Jail Time for Calling Police 45,000 Times in One Year