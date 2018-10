Puluhan Suporter CSKA Moscow dan Roma Terluka saat Eskalator yang Dinaiki 'Mengamuk'

TRIBUN-MEDAN.com - Setidaknya ada puluhan orang terluka akibat insiden rusaknya eskalator di stasiun kereta api Roma pada Selasa (23/10/2018) malam.

Insiden di stasiun bawah tanah Repubblica ini menjadi viral setelah diposting di media sosial hari ini, menjelang pertandingan Liga Champions di ibukota Italia malam ini.

Stasiun ini dikuasai oleh para penggemar CSKA Moscow saat mereka menuju Stadio Olimpico untuk menonton pertandingan Rusia melawan AS Roma.

Media lokal mengklaim, eskalator itu tidak berfungsi setelah penggemar Rusia bersikap tak beraturan dengan 'bernyanyi dan melompat di atasnya, yang akhirnya menyebabkan eskalator itu berhenti berfungsi.

Menurut penuturan saksi mata, kejadian itu terlihat layaknya sebuah adegan kiamat. Setelah melihat para penggemar sepak bola dikirim saling jatuh sama lain.

Sedikitnya 20 orang terluka dalam insiden itu. Dua korban bahkan terpaksa harus menjalani operasi dan tujuh lainnya terluka parah, lapor La Repubblica.

Rekaman dramatis yang diposting di Twitter oleh penggemar Rusia menunjukkan eskalator berjalan dengan kecepatan luar biasa.

Kejadian ini menyebabkan orang-orang menumpuk dan tertabrak satu sama lain di bagian bawah. Sebagian besar yang terluka adalah orang Rusia, tetapi sejumlah kecil orang Italia, menurut surat kabar itu.

Karena kejadian itu, stasiun ditutup untuk dilangsungkan layanan darurat bagi para penggemar yang yang terluka.

Puluhan botol bir juga digambarkan di dalam dan di sekitar stasiun setelah para penggemar menjatuhkan mereka dalam kekacauan. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran bergegas ke stasiun sebelum eskalator benar-benar runtuh.

Walikota Roma Virginia Raggi mengunjungi stasiun metro dan mengatakan pihak berwajib akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Dari apa yang dikatakan para saksi, tampaknya beberapa penggemar melompat dan menari di tangga," kata Raggi kepada wartawan.

