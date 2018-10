Jack Ma - Daftar 10 Orang Terkaya di China versi Forbes, Kekayaan Bos Alibaba Group Rp 519 Triliun

TRIBUN-MEDAN.COM - Jeff Bezos (Amazon) sebelumnya disebut-sebut sebagai orang terkaya di dunia.

Itu berdasarkan rilis daftar orang terkaya di dunia dari Forbes untuk tahun 2018

Mau tahu siapa orang terkaya di China? Anda mungkin tak asing mendengar nama Jack Ma.

Jack Ma dan Jokowi (IST)

Ya, pendiri dan bos Alibaba Group, Jack Ma, kembali menduduki posisi orang terkaya di China versi Majalah Forbes, Kamis (25/10/2018).

Forbes merilis 400 orang terkaya di China dengan total kekayaan mencapai US$ 1,06 triliun atau sekitar Rp 15.900 triliun atau Rp 15,9 kuardriliun.

Jack Ma yang sempat kehilangan predikat orang terkaya di China sejak tahun 2014, menurut Forbes, memiliki kekayaan US$ 34,6 miliar atau sekitar Rp 519 triliun.

JACK Ma (INTERNET)

Jack Ma adalah pengusaha fenomenal dalam 10 tahun terakhir dengan bisnis toko online terbesar di dunia.

Posisi kedua adalah bos properti Tencent Holdings, Pony Ma dengan kekayaan US $ 32,8 miliar atau Rp 492 triliun, disusul Bos Evergrande, Xu Jiayin, dengan US $ 30,8 miliar atau Rp 462 triliun.

Namun, kekayaan tiga nama terakhir ini menyusut dibandingkan dengan tahun lalu, dengan penurunan masing-masing US$ 4 miliar, US$ 6,2 miliar dan US$ 11,7 miliar.