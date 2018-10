Artis Rahma Azhari Blak-blakan Tanggapi Foto Mesra, Isu Biang Perceraian Nafa Urbach & Zack Lee 

TRIBUN-MEDAN.COM - Sempat heboh foto mesra berdua di media sosial, Zack Lee dan Rahma Azhari.

Rupanya terdengar ke telinga Rahma Azhari kabar kurang sedap, soal tuduhan biang keretakan rumah tangga Zack Lee dengan Nafa Urbach hingga mereka bercerai.

Tak tahan dengar kabar tersebut, Rahma Azhari pun angkat bicara.

ARTIS cantik Rahma Azhari kembali menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan perceraian Nafa Urbach dan Zack Lee.

Mau tak mau, adik dari Ayu Azhari ini harus mendapatkan berbagai pertanyaan dari awak media karena kabar yang beredar.

Dilansir dari Kompas.com, Rahma menanggapi tuduhan dirinya sebagai orang ketiga dalam perpecahan rumah tangga antara Nafa dan Zack Lee.

Ayu, Sarah dan Rahma Azhari. (Instagram) (Instagram)

"Namanya juga netizen Indonesia, mana ada yang enggak nyinyir ya. Aku sih enggak ambil pusing sama apa yang mereka sebutkan.

Jadi pihak ketiga lah, aku bukan orang ketiga by the way, aku hanya teman," ujar Rahma saat ditemui di Gedung Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018).