Pria Ini Lupa di Kerongkongannya Ada Sendok Makan yang Dia Telan Satu Tahun Lalu

TRIBUN-MEDAN.com - Ada-ada saja, seorang pria asal Cina menelan sendok logam sepanjang 20cm. Insiden ini terjadi setahun yang lalu. Karena aksi bodohnya, sendok tersebut tersangkut di kerongkongannya. Tapi karena dia bisa makan dan minum dengan normal, dia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter.

Dan setelah berlalu sekian lama, pria itu mengklaim mulai mengalami nyeri beberapa hari yang lalu, setelah mendapat pukulan di dada. Pria yang tidak disebutkan namanya itu berasal dari wilayah otonom Xinjiang di Tiongkok.

Ia mengatakan kepada para dokter alasannya melakukan itu, sebagai bentuk taruhan saat mabuk. Dia memberi tahu teman-temannya bahwa dia bisa menelan sendok dan kemudian menariknya kembali dengan mengikat tali ke pegangannya.

Terdengar mudah pada saat itu, tetapi hal tidak berjalan sesuai rencana. Dan alat makan itu terjebak di dalam kerongkongan pria itu.

Alih-alih pergi ke rumah sakit, pria itu malah menunggu apakah tertelannya sendok itu membatasinya makan dan minum dengan normal.

Karena tidak ada masalah apa-apa, dia tak mengubris, hingga setahun terakhir. Pria itu tak sengaja mendapat pukulan di bagian dada. Itu mebuatnya kesakitan dan kesulitan bernafas.

Dia akhirnya pergi ke Rumah Sakit Umum Xinjiang Meikuang mencari bantuan. Dan dengan santai memberitahu dokter keberadaan sendok dalam tubuhnya.

"Saya terkejut. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini,” kata dokter di rumah sakit, Yu Xiwu.

"Ketika kami memeriksa pasien, kerongkongannya sudah terinfeksi," sambung dokter.

Setelah mendiskusikan tindakan terbaik, para dokter di Rumah Sakit Umum Xinjiang Meikuang memutuskan untuk mengekstrak sendok, sebagai satu-satunya cara yang ditempuh.

Pasien dimasukkan ke dalam ruang anestesi umum. Tim medis menghabiskan waktu dua jam untuk melepaskan sendok ukuran 20 cm itu menggunakan peralatan endoskopi.

Rumah sakit memberi tahu media China bahwa pria itu sudah sembuh dan akan diperbolehkan untuk pulang. Melansir Mail Online, kasus ini jarang terjadi, tetapi bukan pertama kalinya terjadi.

Misalnya, pada tahun 2015, dokter berhasil mengeluarkan sendok logam enam inci dari seorang wanita yang dilaporkan menelannya saat makan mie terlalu cepat.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di odditycentral dengan judul Man Lives with Metal Spoon Stuck in His Esophagus for a Whole Year