Inilah 4 Pengaduan Warga ke Hotman Paris di Kopi Johny, Di Antaranya Aduan Seorang Nenek

USAI pesta ulang tahun besar-besaran 7 hari 7 malam di Bali, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali aktif memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat di Kedai Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Melansir dari akun linimasa Instagram @hotmanparisofficial, pengacara yang memiliki fans sejutaan dari dalam dan luar negeri ini mengunggah aktivitasnya di Kedai Kopi Johny.

"Ayok dengarin kuliah hukum dari Omnia! Minta Dekan Fakultas Hukum wajibkan mahasiswa hukum ikutin kuliah Hotman Paris via IG," tulisnya dari Bali sebelum memulai aktivitas di Jakarta.

Setiba di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara, Hotman Paris langsung ditemui berbondong-bondong warga. Ada yang mencari keadilan hukum (konsultasi) dan ada pula sekadar jumpa dan minta foto bareng.

Bahkan dari subuh, sebelum Kedai Kopi Johny dibuka, warga dari berbagai daerah sudah pada antre menunggu, di antaranya dari Jawa Tengah, Sumut, Bangka, dan daerah lainnya.

"Kejadian teraneh didunia ! Keadilan dicari di warung murah! Mungkin kejadian seperti ini hanya terjadi Indonesia! Mahalnya keadilan di Indonesia! Berapa banyak anggaran Negara RI utk bayar pejabat hukum? Bayar gaji DPR dan DPRD komisi hukum! What is going on in my lovely country? Subuh-subuh mimpi suatu keadilan! Pasti karena mereka sudah kecewa oleh lembaga penegak hukum! Subuh tgl 27 okt jam 3 subuh di halaman kopi joni! Warung kopi joni belum buka! Nunggu kedinginan dan gigitan nyamuk demi bayangan keadilan! Kalau temu pejabat hukum di jalanan bukan main gagahnya di mobil mewah dan di kawal sirene! Jalan raya seolah milik bapaknya harus dia duluan."

Demikan video warga yang dikirimkannya pada Hotman Paris dan diunggah ulang Hotman Paris melalui akun instagramnya @hotmanoarisofficial, seperti kepsyennya di atas.

Inilah fakta-fakta kasus hukum yang diadukan (konsultasi) warga pada Hotman Paris di Kedai Kopi Jhony yang dirangkum Tribun-Medan.com, Sabtu (27/10/2018).

1. Kasus soal ahli waris