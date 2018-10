AS Mangkir Dua Kali sebagai Tersangka, Kejari akan Jemput Paksa Mantan Pimcapem BRI Katamso Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kejari Binjai akan segera menjemput paksa mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Katamso Medan berinisial AS.

Pascaditetapkan tersangka AS tidak menunjukkan sikap kooperatif kepada penyidik dan diajukan masuk DPO.

"AS sudah kamu dipanggil dua kali tapi tidak datang dari panggilan penyidik," jelas Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Binjai, Asepte Gaulle Ginting, Minggu (28/10/2018).

Mantan Kasi Pidsus Batubara menjelaskan, AS dua kali mangkir dari panggilan penyidik pada Senin 15 Oktober 2018 lalu dan 22 Oktober 2018. Pada Senin (22/10/2018) lalu, tersangka AS dan OS dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik.



Hanya OS yang memenuhi panggilan penyidik. Tapi, OS tidak kooperatif. Akibatnya, OS pun ditahan oleh penyidik berdasarkan alasan subjektif dan objektif.



Senada dengan pernyataan Kajari beberapa waktu silam, Asepte mengatakan, AS sudah resign dari perbankan plat merah tersebut.

Informasi itu diperoleh Kasi Pidsus berdasarkan keterangan dari pegawai BRI.

Kejari Binjai sudah meminta bantuan Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sumut untuk melacak keberadaan AS.

Meski demikian, Asepte‎ mengaku, AS yang sudah menjadi buronan penyidik belum ada diterbitkan surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kami sudah mohon ke Kejatisu soal penetapan DPO. Walau begitu, kami mengimbau agar AS datang memenuhi panggilan penyidik segera," pungkasnya.



Diketahui, ‎penyidik Pidsus Kejari Binjai menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini. Adalah, mantan Pimpinan Cabang Pembantu BRI Katamso Medan berinisial AS, mantan Surveyor atau pejabat pelaksana yang melakukan tugas penilaian berinisial OS dan pemohon kredit berinisial DS.



Sejauh ini, OS sudah ditahan oleh penyidik yang dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Dalam perkara ini, DS ‎melakukan

peminjaman kredit sebesar Rp 500 juta melalui tiga perusahaannya masing-masing, UD Grace Panglima Denai, CV Finance SS dan CV ‎Deandls Mual Asri pada 2009 lalu. Ketiga perusahaan ini menjaminkan bangunan berupa rumah toko (ruko) dengan SHM nomor 703, SHM nomor 699 dan SHM no 698. Namun, jaminan tersebut fiktif.

Sehingga kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,5 miliar.‎ DS pun sudah dipanggil sebanyak tiga kali. Tapi, yang bersangkutan mangkir.

Bahkan, penyidik juga sudah coba mengendus keberadaan DS dengan menggeruduk kediamannya di sekitar Stadion Teladan Medan.

Di‎duga tanpa dilakukan pengecekan lebih dulu oleh BRI Cabang Pembantu Katamso Medan, perbankan plat merah itu mencairkan dana pinjaman kepada DS. Usai menerima dana segar tersebut, DS macet membayar kredit.

Usai disita, BRI melakukan pelelangan per rukonya sebesar Rp 275 juta pada Juli 2013. Sugianto memenangkan pelelangan tersebut. Oleh Sugianto, ruko yang dibelinya melalui pelelangan BRI itu dijual kepada Moina yang kemudian atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dibaliknamakannya.

Ternyata pemilik ruko yang dibeli Sugianto itu milik Herlina Purba yang berdomisili di Jakarta. Sejumlah saksi sudah diperiksa dalam proses penyelidikan perkara tersebut. Seperti Herlina Purba, pihak yang komplain atas asetnya disita oleh BRI.

(dyk/tribun-medan.com)