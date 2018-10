Maverick Vinales Finish Terdepan di MotoGP Australia 2018, Marc Marquez Ditabrak Johann Zarco

TRIBUN-MEDAN.COM - So Happy! I am So Happy, So Hard! Begitu perkataan singkat yang sampaikan Maverick Vinales usai memenangi balapan MotoGP Australia 2018, Minggu (28/10/2018).

Balapan luar biasa terjadi di MotoGP Australia, Minggu (28/10/2018).

Sirkuit Phillip Island, Australia bukti kemenangan tim Movistar Yamaha, setelah sekian lama puasa naik podium.

Sampai beberapa lap berjalan, masih banyak pembalap yang bertarung di baris terdepan.

Sampai akhirnya terjadi insiden yang mengubah jalannya balapan.

Johann Zarco menabrak Marc Marquez saat akan memasuki tikungan.

Maverick Vinales/motoGP