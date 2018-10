Rayakan Halloween Bareng Kekasih, Lihat Gaya Seram namun Keren Cinta Laura

Lewat Instagramnya, @claurakiehl, Cinta membagikan penampilan 'seram' miliknya, pada Sabtu (27/10/2018). Gadis berdarah Jerman-Indonesia itu mengenakan baju berwarna merah dengan tambahan aksesoris hitam di bagian leher dan jari tangannya.

TRIBUN-MEDAN.com - Tinggal di Amerika Serikat, aktris cantik Cinta Laura ikut merayakan Halloween.

Perayaan Halloween sendiri biasa ditemui di beberapa negara setiap bulan Oktober.

Lewat Instagramnya, @claurakiehl, Cinta membagikan penampilan 'seram' miliknya, pada Sabtu (27/10/2018).

Gadis berdarah Jerman-Indonesia itu mengenakan baju berwarna merah dengan tambahan aksesoris hitam di bagian leher dan jari tangannya.

Untuk make-up, Cinta membuat bibirnya seperti tengah mendapat jahitan.

Jaring laba-laba juga tergambar di ujung kening aktris 25 tahun itu.

Penampilan Cinta Laura untuk Halloween (Instagram/claurakiehl)

"Getting into the Halloween vibe! Thank you so much @caterina.alfieri for the beautiful hair color. You are a gem! And thank you Hyat at @blushington for the awesome makeup!" tulis Cinta dalam caption unggahannya.

Sementara di Instagram Story, Cinta membagikan fotonya bersama sang kekasih, Frank Garcia.

Frank terlihat memilih menjadi vampir untuk merayakan Halloween.