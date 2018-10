Universitas Harapan Medan Mewisuda 742 Mahasiswa, Begini Pesan Prof Ritha Fatimah Dalimunthe

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Universitas Harapan (Unhar) Medan mewisuda 742 mahasiswa program magister, sarjana dan diploma, di Gedung Selecta, Jalan Listrik No 2 Medan, Sabtu (27/10/2018).

Rektor Univeritas Harapan, Prof Ritha Fatimah Dalimunthe, SE, M.Si, mengatakan, 742 mahasiswa yang diwisuda, masing-masing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik dan Informatika serta Fakultas Bahasa dan Komunikasi, semuanya terdiri dari 14 program studi.

"Harapan kita, anak-anak menjadi mandiri, cepat diterima kerja dan sukses di masyarakat. Kemudian misi visi kita itu SOLUSI, artinya Social Sains, Local Wisdom, Universal, Sistem informat, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi solusi," ujarnya.

Ritha menambahkan, IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mahasiswa Unhar yang tertinggi yaitu 4,00, yang diperoleh seorang mahasiswa dari program studi teknik informatika.

"Semoga anak-anak menjadi pemimpin bangsa, mereka harus melihat Indonesia ini bagian dari Sumut. Semua orang berkontribusi tanpa melihat Sara dan menyiapkan tantangan kompetitif, karena kita dalam revolusi industri 4.0, penuh dengan distribution yang luar biasa," katanya.

Ia menjelaskan sebaiknya anak-anak harus punya analisis berpikir untuk masalah solusi. Selain itu juga harus pintar berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan sosial sains agar bisa terus beradaptasi terhadap perubahan.

"Tahun ini mahasiswa Unhar naik 30 persen, kita berharap anak-anak itu menimbulkan kebanggan bagi mereka bahwa Unhar itu adalah universitas yang menjadi solusi bagi kegiatan masyarakat. Unhar memiliki empat fakultas yakni fakultas teknik informatika, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas bahasa dan komunikasi dan fakultas hukum, ini adalah kekuatan yang luar biasa," ungkap Ritha.

Ia mengatakan dari kolaborasi empat value ini, Unhar memiliki 184 dosen dan 5 ribu mahasiswa. Para mahasiswa diharapkan dapat berilmu, beriman dan berkarakter.

"Kita terus berbenah, visi misi kita menjadi solusi, artinya anak-anak harus punya social entrepreneur, kita mendorong anak-anak agar menjadi entrepreneur, bukan hanya untuk dirinya tapi merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ritha menambahkan pihaknya memiliki 13 unit kegiatan mahasiswa, diantaranya kegiatan olaraga basket, anggar, kegiatan seni, sains dan lain-lain. Kegiatan ini berguna agar para mahasiswa bisa menjadi leadership bagi dirinya masing-masing.

"Kita punya language center untuk anak-anak belajar bahasa, setiap rabu, everybody must be english. Kita juga punya galery investasi, selain itu kita juga baru MoU (memorandum of understanding) sama pajak, jadi anak-anak akutansi punya tax center sehingga anak-anak bisa belajar real life," tutupnya.

(cr13/tribun-medan.com)