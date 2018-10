Maia Dikabarkan Dinikahi Pengusaha Irwan Mussry, Tanggapan Al Ghazali Bikin Terharu

TRIBUN MEDAN.com-Ahmad Al Ghazali atau Al menyampaikan ucapan selamat kepada pernikahan Maia Estianty, ibunya, bersamaIrwan Mussry.

Ia menyampaikan ucapan tersebut, Senin ini (29/10/2018), melalui unggahan foto akun Instagram pribadinya. Al mengunggah foto masa kecilnya sedang dipeluk oleh Maia.

Di bawah foto itu Al menulis, "I love you so much bunda. I wish you all the happiness for your new chapter in your life. Alhamdulillah."

Membaca pesan itu, Maia membalas dengan singkat, "I LOVE YOU."

Para follower Al Ghazali juga turut terharu karena pesan dari Al untuk ibunya itu.

"Terharu liat kalian. Bunda kamu memang hebat @alghazali7 . Sekarang bunda sdh bahagia. Semoga al juga bahagia dunia akhirat," tulis pemilik akun @yatiamanov.

"Aaahh sweet banget sih captionnya dek. semoga kalian selalu bahagia ya...," tulis pemilik akun @evilusianaagustin.

"duuhh bun @maiaestiantyrealdapat kata2 begini dari anak lanang itu rasa nya sangat2 membahaiakan ya bun,,,, semoga sllu dilimpahkan kbahagiaan buat kk @alghazali7dan bunda maia...," tulis pemilik akun @iphahusain90.

Sebelumnya, adik Al Ghazali, Ahmad El Jallaludin Rumi (19) atau El Rumi, juga mengucapkan selamat untuk Maia Estianty.

Ketika itu Maia mengunggah foto masa kecil dirinya, yang memperlihatkan ia mengenakan kebaya, kain dan sanggul Jawa, yang disandingkan dengan foto masa kecil kekasihnya, pengusaha Irwan Mussry.

"Congratss bunda," tulis El.

Atas ucapan selamat dari El, Maia menjawab dengan canda. "@elelrumi basa basi amat sih lo," tulis Maia. (*) Artikel ini sudah terbit di Tribunnews dengan judul Doa Al Ghazali untuk Bunda Maia Estianty