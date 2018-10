Curhat Pramugari Alfi pada Gurunya Sehari sebelum Insiden Jatuhnya Lion Air JT 610

"So tired mom. Now i realize that work is not easy...life is not easy dan happy is not easy..sometime behind smile is sadness (sangat melelahkan ibu. Sekarang aku menyadari bekerja bukanlah gampang..hidup tidaklah mudah dan gembira bukan gampang..terkadang di balik. senyum adalah duka),"

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar kecelakan pesawat Lion Air JT 610 membuka berbagai kisah para penumpang sebelum kejadian.

Salah satunya adalah kisah milik pramugari Alfiani Hidayati Solikah.

Ia sempat curhat kepada guru bahasa Inggrisnya semasa SMA, Rindang Wahtu Wijayanti.

Rindang menceritakan curhatan sang murid pada Kompas.com.

Ia meceritakan kalau pada Minggu (28/10/2018) sore Alfi curhat lewat percakapan WhatsApp.

Alfi menceritakan kalau ia lelah bekerja.

Alfi menyadari kalau bekerja tidaklah mudah.

Ia harus berpura-pura untuk selalu bahagia meski sedang sedih.

"So tired mom. Now i realize that work is not easy...life is not easy dan happy is not easy..sometime behind smile is sadness (sangat melelahkan ibu. Sekarang aku menyadari bekerja bukanlah gampang..hidup tidaklah mudah dan gembira bukan gampang..terkadang di balik. senyum adalah duka)," tulis Alfi dalam pesan WhatsApp yang ditujukan kepada Rindang.