Daihatsu Hadirkan Empat Produk Andalannya di GIIAS Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Daihatsu kembali berpartisipasi memeriahkan acara Gaikindo lndonesia International Auto Show (GIIAS) Medan yang diadakan sejak tanggal 31 Oktober hingga 4 November mendatang.

Di acara yang diadakan di Santika Dyandra Convention Center Medan tersebut, Daihatsu menghadirkan empat unit andalan, yaitu Great New Xenia, Unit Astra Daihatsu Sigra, All New Terios, dan New Astra Daihatsu Ayla.

“Tak hanya itu, Daihatsu juga menyiapkan program penjualan menarik yang disiapkan bagi yang ingin melakukan pemesanan selama pameran ini, seperti paket kredit menarik, Down Payment (DP), serta angsuran ringan yang dapat dipilih oleh Sahabat Daihatsu,” ujar Regional Head Sumatera PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Tunjung Pramusinto, Selasa (30/10/2018).

Ia menjelaskan, dengan hadirnya Daihatsu di GIIAS Medan tersebut, memberikan kemudahan untuk masyarakat Sumatera dan sekitarnya agar dapat melakukan pembelian mobil Daihatsu sesuai kebutuhan.

“Pengunjung juga dapat menikmati berbagai program penjualan menarik di booth Daihatsu yang telah disiapkan untuk seluruh Sahabat Daihatsu,” jelasnya.

(pra/tribun-medan.com )