Lion Air - Kisah Pilu Pramugari Lion Air JT610, Update Status di Instagram Jumat 26 Oktober 2018

TRIBUN-MEDAN.COM - Di tengah proses pencarian penumpang pesawat Lion Air JT610 yang mengalami musibah kecelakaan, jatuh di laut, ada kisah mengharukan dari pramugarinya.

Alfiani Hidayatul Solikah, Pramugari Pesawat Lion Air JT610 yang hilang di Laut Tanjung Karawang mengupdate status di Instagram, Jumat, 26 Oktober 2018.

Dalam upadatenya ia menuliskan caption 'it's dark inside, i want save that light'. Dalam unggahannya dirinya memasang foto menggunakan hijab, dengan latar gelap yang diterangi lampu warna-warni.

Alfiani menggunakan hijab biru, baju hitam dengan strip putih dan juga celana coklat. Lengkap dengan tas dibawanya.

Unggahan Alfiani itu memiliki artinya cukup menyentuh yakni 'Di dalam kegelapan, saya ingin menyimpan cahaya itu'. Sehingga membuat sejumlah netizen tersentuh dan mengungkapkan duka serta memberikan doa untuk keselamatannya.

Alfiani Pramugari Lion Air JT 610. (Instagram @alfianihidayatulsolikah) (Instagram @alfianihidayatulsolikah)

Akun instagram @Cindymaudia tersentuh dengan caption Alfiani. Ia mendoakan agar amal ibadahnya diterima.

"Dari captionnya, dia udah berasa ya. Yg intinya, 'Didalam alam sana itu gelap, tp dia pengen nyimpen cahaya (dri amal"nya)" kalau diartikan keseluruhan. Semoga amal ibdahnya diterima aamiin alhumma, alfatihah"

Bahkan Ustaz Yusuf Mansur, ikut komentar melalui akun instagramnya. Ia mengucapkan doa agar korban diterima disisi-Nya serta wafat dalam keadaan khusnul khotimah.