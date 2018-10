Big Foot Bisa Lakukan Perawatan untuk Tas hingga Topi

Big Foot berlokasi di Jalan T Amir Hamzah No 46 Medan atau berbarengan dengan Uncle G Barbershop

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Selain menawarkan layanan perawatan untuk beragam jenis sepatu, Big Foot juga melayani bagi Anda yang ingin melakukan perawatan untuk tas hingga topi.

“Di Big Foot bisa melakukan perawatan untuk berbagai model, jenis hingga bahan dari tas dan juga tas untuk pria ataupun wanita,” ujar Owner Big Foot, Ilham.

Big Foot berlokasi di Jalan T Amir Hamzah No 46 Medan atau berbarengan dengan Uncle G Barbershop (Tribun Medan/Ayu Prasandi)

Ia menjelaskan, Big Foot juga melakukan perawatan yang sama seperti perawatan pada sepatu, yaitu menggunakan produk-produk yang berkualitas hingga tidak merusak tas atau sepatu tersebut.

“Selain itu, Big Foot juga rutin mengadirkan promo-promo menarik yang akan memanjakan masyarakat Medan yang ingin melakukan perawatan pada sepatunya,” jelasnya.

Ia mengatakan, jika ingin melakukan perawatan sepatu, tas, topi atau koper di Big Foot namun tidak mau datang langsung ke outlet, Anda bisa meletakkan di tempat drop it yang berada di Tasbih 1 blok C No 48 Medan.(pra/tribun-medan.com)