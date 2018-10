Bisa Lihat Keindahan Kota Medan dari Sterling Hanging Garden The Reiz Condo

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Setelah dilakukannya Topping Off and Viewing Lobby di bulan Oktober dan November 2017 lalu, The Reiz Condo secara berkala melakukan kegiatan event untuk konsumen dan calon konsumen di Lobby The Reiz Condo.

Marketing Communication (Marcomm) The Reiz Condo, Connie Fransiska mengatakan, di event dengan tema Experience The Magnificent View from Sterling Hanging Garden at 15th Floor, Reiz Condo mengajak para tamu untuk melihat keindahan dari Kota Medan.

“Sterling Hanging Garden at 15th Floor merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan Reiz Condo dan disana menawarkan pemandangan keindahan Kota Medan yang dilihat dari lantai 15,” ujarnya, Rabu (31/10/2018).

Ia menjelaskan, mengusung tema rest, relax, dan recharge, The Reiz Condo memberikan salah satu fasilitas Hanging Garden di lantai 15, yaitu Sterling Tranquil Library.

“The Reiz Condo sangat memperhatikan kebutuhan para penghuninya, sehingga fasilitas Sterling diperuntukkan untuk para penghuni yang suka dengan ketenangan, serta dilengkapi oleh fasilitas perpustakaan,” jelasnya.

Ia menerangkan, perpustakaan dengan city view akan menarik perhatian masyarakat Kota Medan, karena Sterling adalah salah satu kelebihan yang dimiliki The Reiz Condo.

“Pembeli dan juga calon pembeli akan merasakan langsung atmosfir dari sterling tersebut,” terangnya.

Ia menuturkan, dalam rangka Event Viewing Sterling, khusus pembelian unit The Reiz Condo akan mendapatkan tambahan hadiah.

“Tambahan hadiah menarik tersebut berupa Cash Back mulai dari Rp 15 Juta sampai dengan Rp 20 Juta. Tidak hanya itu, juga akan ada hadia menarik lainnya seperti DP amnesty 10 persen, Undian Rolex, Voucher MAP dan Samsung S9+,” tuturnya.(pra/tribun-medan.com )