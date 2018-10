CEO Apple Sesumbar Pengguna Komputer Mac Capai 100 Juta Orang

TRIBUN-MEDAN.com-Dalam ajang “More in the Making” di New York, Amerika Serikat, Apple mengumumkan pencapaian terbarunya. Pengguna aktif komputer Mac kini diklaim mencapai 100 juta orang.

CEO Apple, Tim Cook, sesumbar bahwa 51 persen pembeli Mac secara global tahun ini adalah pengguna baru (new to Mac).

Khusus di China yang notabene adalah negara dengan populasi tebesar di dunia, proporsi pengguna baru Mac mencapai 76 persen.

“Dalam setiap survei, Mac selalu menjadi nomor satu dalam hal kepuasan pengguna,” Tim Cook mengklaim.

Meski angka 100 juta itu bisa dibanggakan, angka pengguna perangkat Mac sebenarnya masih tertinggal jauh ketimbang Windows. Secara global, ada 1,5 miliar pengguna aktif PC Windows, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Rabu (31/10/2018), dari VentureBeat.

Mac capai 100 juta pengguna aktif. (VentureBeat)

Dalam laporan pengapalan PC global kuartal ketiga (Q3) tahun ini, Apple pun menunjukkan posisi yang tak terlalu dominan.

Pabrikan yang berbasis di Cupertino itu hanya mampu menduduki peringkat keempat menurut firma riset pasar Gartner dan kelima menurut IDC.

Secara keseluruhan, pasar PC global memang tengah stagnan.

Akan tetapi, Apple sudah punya ceruk pasar yang signifikan untuk Mac, yakni para pekerja industri kreatif (video editor, musisi, designer, dan sebagainya) dan konsumen kelas menengah ke atas.

Diketahui, bulan lalu dalam ajang “Gather Round”, Apple juga memamerkan pencapaiannya dalam angka. Pengapalan perangkat iOS dikatakan telah mencapai 2 miliar.

Pada kesempatan itu, Apple juga mengumumkan sistem operasi baru untuk Mac yakni macOS Mojave.

Sebagai kelanjutannya, Apple memperkenalkan dua lini macOS Mojave di “More in the Making”, yakni MacBook Air dengan layar Retina dan Mac Mini teranyar. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengguna Komputer Mac Sudah 100 Juta"