GIIAS Medan hingga 4 November di Hotel Santika, Mitsubishi Motors Hadirkan Produk Unggulan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin Sinaga

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia, kembali berpartisipasi dalam ajang pameran otomotif Gaikondo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Medan 2018.

Ajang ini dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 4 November 2018 di Santika Dyandra Convention Center, Medan.

Acara GIIAS Medan 2018 ini juga dihadiri Head of Sales dan Matketing Group PT MMKSI, Imam Choeru Cahya, Head of Sales dan Marketing Region 3 Departement, PT MMKSI, Ilham Iranda S, Head of Promotion Departement PT MMKSI, Hario Satriadi, dan Brand Ambassador Mitsubishi Motor Indonesia, Rifat Sungkar.

Didampingi oleh Business Manager Sardana Indah Berlian Motor, Trisna Juwana, Branch Manager Nusantara Berlian Motor, Haris Abdillah serta Bussinnes Manager Dealer Sumatera Berlian Motor.

Head of Sales dan Matketing Group PT MMKSI, Imam Choeru Cahya, mengatakan, pada pameran kali ini, MMKSI kembali mensosialisasikan tagline global terbaru Mitsubishi Motors, Drive Your Ambition, yang telah diperkenalkan dalam ajang pameran GIIAS 2018.

"Drive Your Ambition merupakan sebuah brand strategy baru yang mengarahkan perusahaan untuk mengeksplorasi ambisi diluar batas dan merefleksikan pola pikir Adventurous dan Progressive untuk menghasilkan desain dan produk yang inspirasional melalui nilai SUV

(Sport Utility Vehicle), EV (Eletric Vehicle dan Sytem," ujar Imam, Rabu, 31 Oktober 2018.

Ia menambahkan melalui tagline baru ini, Mitsubishi Motors semakin menegaskan diri sebagai pemain otomotig global yang berfokus pada konsumen, mengispirasi dan mengikutsertakan konsumen dalam hubungan yang lebih dalam dan emosional. Dengan Ambition to Explore Mitsubishi Motors dapat mencapai apa saja, dan dengan Drive your Ambition pengendara Mitsubishi Motors dapat pergi kemana saja.

Selain tagline Drive Your Ambition para pameran ini MMKSI juga memperkenalkan varian baru Xpander yaitu Sport M/T dan GLS A/T, pilihan warna baru Deep Bronze Metalic serta penyegaran spesifikasi pada varian Untimate, Sport, Exceed, dan GLX M/T.

"Dengan membawa ambisi dan semangat baru menggunakan tagline global terbaru Mitsubishi Motors, Drive Your Ambition, kami menghadirkan varian, warna dan penyegaran fitur terbaru Mitsubishi Xpander kepada masyarakat Kota Medan sebagai salah satu wujud komitmen kami dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen," kata Imam.