Kompetisi Trading Terbesar di Indonesia, Jadilah Master dan Menangkan Rp 600 Juta

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Mengulang sukses penyelenggaraan Monex Online Trading Competition 2008 dan 2009, Monex Investindo Futures, dengan bangga menyelenggarakan kembali Online Trading Competition dengan tema MIFX Mobile App, Kompetisi Trading 2018.

Branch Manager PT Monex Investindo Futures Cabang Medan, Calvin Jonathan, mengatakan kompetisi akan berlangsung mulai tanggal 1 November 2018 hingga 1 Februari 2019 dengan memberikan hadiah senial total Rp 600 juta sudah menanti para nasabah.

"Pemenang dihitung berdasarkan jumlah profil bersih terbesar (dari posisi setted dan terbuka yang dilakukan melalui aplikasi MIFX Mobile dari satu akun kompetisi," ujar Calvin, di Gedung Forum Nine, Lantai 7, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu 31 Oktober 2018.

Ia menjelaskan kompetisi tahun ini menggunakan inovasi terkini dari Monex yaitu MIFX Mobile App, Connect To Trader, dari PT Monex Investindo Futures. Ini merupakan aplikasi online tranding dengan manfaat trading lebih mudah, efektif dan cepat. Selain itu, nasabah juga mendapatkan peluang trading, eksekusi dan dapat mengelola akun-akun hanya dalam satu aplikasi.

"Syarat untuk mengikuti kompetisi trading yang pendaftarannya dimulai tanggal 1 November 2018, di client area Monex dan sudah menjadi nasabah Monex, sudah membuka akun live dan mendaftarkan akunnya untuk kompetisi melalui client area serta persyaratan equity terbagi dalam dua kategori yakni Basic dan Premium," ucap Calvin.

Ia mengatakan kategori basic minimal equity $2,000 (dua ribu dollar AS) hingga maksimal equity dibawah $10,000 (sepuluh ribu dollar AS). Apabila kategori Premium minimal equity $10,000 (sepuluh ribu dollar AS hingga maksimal tanpa batas equity.

"Tujuan diadakannya kompetisi ini adalah untuk mencari seorang Trader yang memiliki kemampuan dan keahlian dan kualitas baik dalam melakukan trading. Peserta yang akan ikut serta dalam lomba ini adalah nasabah Monex. Kompetisi trading ini terbuka untuk umum yang sudah memiliki account dan memenuhi persyaratan," ujarnya.

Dalam kesempatan Relation Manager PT Monex Investindo Futures Cabang Medan, Hendra B Surbakti menambahakan sesuai komitmen PT. Monex Investindo Futures sebagai Your No. 1 Financial Partner, Advancing Your Wealth Opportunities.

"Melalui event ini, Monex ingin mengedukasi masyarakat Indonesia secara luas tentang manfaat perdagangan berjangka sesuai dengan peraturan otoritas yang menaunginya, yaitu BAPPEBTI, BBJ, KBI, ICDX, dan ICH," ucap Hendra.

Ia mengatakan aplikasi MIFX mobile ini memberikan kemudahan akses ke banyak peluang trading dan berita finansial, eksekusi trading yang cepat, tanpa requote dan aman. Kemudahan onboarding nasabah dan kemudahan pengelolaan administrasi akun dalam gengaman.

"Semua tersedia dalam satu aplikasi MIFX mobile. Penyediaan fasilitas trading yang termutakhir ini sebagai wujud komitmen Monex untuk memberikan pelayanan terbaik dan terlengkap kepada para nasabah," tutupnya.

(cr13/tribun-medan.com)