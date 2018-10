Maia Estianty Unggah Foto Kenakan Gaun Pengantin, Ini Panggilan Sayangnya untuk Irwan Mussry

Maia terlihat cantik dengan menggunakan gaun berwana putih tulang. Tepat disampingnya, berdiri Irwan Mussry dan ketiga anaknya, Al, El, dan Dul.

TRIBUN-MEDAN.COM - Maia Estianty akhirnya pamerkan foto terbarunya dengan menggunakan gaun pernikahan.

Dalam foto tersebut, Maia Estianty terlihat cantik dengan menggunakan gaun berwana putih tulang.

Tepat disampingnya, berdiri Irwan Mussry dan ketiga anaknya, Al, El, dan Dul.

Tak hanya itu, di unggahan foto terbarunya Maia Estianty beri bocoran panggilan sayangnya terhadap sang suami.

'Hubby & Dad,' merupakan dua panggilan untuk Irwan Mussry.

Unggahan fotonya tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa dari warganet.

"Alhamdulillah..

This is it...

This is what you are waiting for........

——-

My new chapter with my hubby and the boys... Welcome to the family “DAD”

@irwanmussry

@alghazali7

@elelrumi

@duljaelani

#happymom #justmarried," tulis caption-nya.

