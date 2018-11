Prodi Bahasa Jerman Unimed Gelar Seminar Internasional

Para keynote speaker pada International Seminar on Teaching, Language and Literature (INSTELL) berfoto bersama setelah acara, Kamis (1/11/2018). (Tribun-Medan / Nanda Rizka Nasution)

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pertama kalinya, Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Medan menggelar International Seminar on Teaching, Language and Literature (INSTELL), Kamis (1/11/2018).

Dengan tema Digital Media and Language Education, Challenges and Opportunities in the Job Market, seminar dilaksanakan di Digital Library Univesitas Negeri Medan Jalan Williem Iskandar Pasar V, Deli Serdang.

Dalam acara ini dihadirkan empat pembicara berbeda negara. Dari Indonesia adalah Prof Amrin Saragih MA PhD, Malaysia Dr Balazs Huszka, Thailand Agnes Laszlo MA, Jerman Matthias Jochmann MA dan Prancis Annelise Mercier MA.

Ketua panitia Ahmat Sahat Perdamean Spd MPd mengatakan acara ini inisiatif dari prodi dan didukung oleh Fakultas Bahasa dan Sastra Unimed.

"Tujuannya meningkatkan atmosfer akademik, meningkatkan kompetisi, dan ada haring dengan sesama peserta," tuturnya.

Selain itu juga, pengadaan seminar internasional seperti ini diwajibkan untuk menunjang akreditasi bagi jurusan maupun fakultas.

Lebih dari itu, lanjutnya, acara ini untuk mendengar kebaruan dari para ahli yang menjadi keynote speaker.

Dihadiri oleh 200 peserta, ada 20 jurnal internasional yang akan dikirimkan ke penerbit berindeks scopus.

"Para pembicara menceritakan pengalamannya, paradigma belajar dan mengajar, nantinya bisa meningkatkan kinerja belajar mahasiswa," pungkas dosen pendidikan Bahasa Jerman ini.

(cr17/tribun-medan.com)