Unggahan Terakhir hingga Curhat nan Pilu Pramugari Alfi yang Jadi Korban Jatuhnya Lion Air JT610

"So tired mom. Now i realize that work is not easy...life is not easy dan happy is not easy..sometime behind smile is sadness"

Pramugari Lion Air JT610, Alfi

TRIBUN-MEDAN.com - Pesawat Lion Air JT 610 jatuh pada, Senin (29/10/2018).

Lion Air JT 610 memiliki rute dari Jakarta -Pangkal Pinang.

Sebelumnya, pesawat naas tersebut sempat hilang kontak.

Pesawat Lion Air itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 06.20 WIB tujuan Pangkal Pinang.

Kemudian mengalami hilang kontak pada pukul 06.33 WIB.

Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sindu Rahayu menuturkan, pesawat tersebut membawa 181 penumpang, terdiri dari 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak, dan 2 bayi.

Pesawat nahas itu sempat meminta return to base sebelum akhirnya hilang dari radar.

Selain 181 penumpang, pesawat itu juga membawa 7 kru.

Unggahan Instagarm Pramugarai Lion Air JT 610 (Instagram @alfianihidayatulsolikah)

Berikut daftar pilot dan awak kabin pesawat nahas tersebut berdasarkan data Kemenhub: