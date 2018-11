Mauricio Pochettino Ibaratkan Tottenham Hotspur Istrinya saat Diminta Tukangi Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.com-Manajer Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, menegaskan rasa cinta Spurs membuat ia tak tertarik menjadi pelatih Real Madrid.

Mauricio Pochettino santer dikabarkan bakal menukangi Real Madrid pasca-berpisah dengan pelatih Julen Lopetegui pada Senin (29/10/2018) lalu.

Sebab, Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, RFEF, mengharuskan Real Madrid untuk mencari pelatih permanen dalam 14 hari setelah memecat Julen Lopetegui.

Namun, Mauricio Pochettino mengaku tak berniat menuju singgasana kepemimpinan Real Madrid. Ia menilai bahwa sosoknya sangat dicintai Tottenham Hotspur, bak sebagai istri mencintai suaminya.

"Situasi ini bukankah seperti kepada pacar atau istri kita?" tutur Pochettino dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Karena kami begitu tampan, saat kami melangkah di jalanan London, istri kami akan bangga. Pasalnya, wanita lain pun terperanjat melirik kami," ucapnya menambahkan.

Pochettino melanjutkan perumpamaan Tottenham sebagai istri. Menurut ia, sang istri saat ini begitu bahagia di sisinya.

Istrinya juga merasakan cinta bersama dengan Pochettino. Sehingga, tak ada yang bakal berpikir bahwa Spurs akan pisah dengan pria 46 tahun asal Argentina itu.

"Tiada seorang pun berpikir bahwa istri Anda akan berkata, 'Mungkin pria lain lebih baik,' Anda memahami metafora ini?" ucap Pochettino menegaskan.

Pochettino dan Spurs akan menghadapi Wolverhampton Wanderers pada pekan ke-11 Liga Inggris, Minggu (4/11/2018) dini hari WIB pukul 02.45 WIB.

Artikel ini sudah terbit di BolaSport dengan judul Mauricio Pochettino dan Tottenham Hotspur Saling Cinta, Real Madrid Gigit Jari