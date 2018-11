Merajut Tali Kasih dengan Sophia Latjuba, Bogdan Vlase Labeli Dirinya sebagai Suami

Yang membuat penampilannya menarik perhatian adalah tulisan pada kaus hitam yang dikenakan sebelum kemeja putihnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Sophia Latjuba mengunggah foto pacarnya, Bogdan Vlase, dengan dandanan menyeramkan khas Halloween.

Melalui unggahan Instagram @sophia_latjuba88 pada Jumat (2/11/2018), Bogdan Vlase menampakkan wajahnya yang dijadikan putih pucat dengan sekitar mata yang kehitaman.

Nampak di bawah matanya tetesan berwarna merah darah.

Bercak warna merah darah pun juga nampak di leher hingga seluruh kemeja putih yang dikenakannya.

Yang membuat penampilannya menarik perhatian adalah tulisan pada kaus hitam yang dikenakan sebelum kemeja putihnya.

Pada kaos tersebut tertulis "I came as Sophia Latjuba's Husband" atau "Aku datang sebagai suami Sophia Latjuba".

Sophia Latjuba pun juga menyebut Bogdan Vlase sebagai seorang "suami".

Pacar Sophia Latjuba, Bogdan Vlase (Instagram/@sophia_latjuba88)

"The most handsome husband anyone could ask for @bogdanvlase (Suami paling tampan yang semua orang dambakan)," tulis ibu dari Eva Celia ini.

Foto tersebut mengundang beragam komentar dari warganet.

Seperti yang ditulis akun @vico.wenas, "kode nih,"

Kemudian akun @dwikusuma_n, "Uuuuu sweet,"

Hingga akun @disna_jannah, "Ooh d*mn ... Creative and so sweet sweetie,".

Semenjak hubungan asmaranya kandas dengan Ariel Noah, Sophia Latjuba lama tak menunjukkan kedekatannya dengan pria mana pun.

Hingga pada Minggu (14/10/2018) lalu, ia pun mengunggah foto dirinya tengah memeluk seorang pria yang ternyata adalah Bogdan Vlase.

Sophia Latjuba dan Bogdan Vlase (Instagram/@sophia_latjuba88)

