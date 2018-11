Rayakan Ulang Tahun Pertama, Prime Plaza Hotel Kualanamu Isi Kegiatan untuk Kemasyarakatan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Hari ulang tahun Prime Plaza Hotel Kualanamu, tahun ini menjadi momen yang sangat spesial. Betapa tidak, tepat pada tanggal 5 November 2018, genap berusia satu tahun.

"Ulang tahun pertama ini kita gelar Prime Fiesta, beberapa kegiatan yang dilombakan, tidak hanya sekedar syukuran saja tapi kita isi dengan kegiatan untuk kemasyarakatan berupa lomba menari, donor darah, fun bike, mewarnai, dan demo masak,"ujar General Manager Prime Plaza Hotel Kualanamu, Dodhy Achadiyat.

Ia mengatakan acara ini untuk menghibur masyarakat terutama di daerah Batang Kuis, Lubuk Pakam, Kualanamu International Airport.

"Kami ingin memfasilitasi agar kreatifitas anak-anak dan kecintaan mereka terhadap kebudayaan, khususnya pada tarian. Basicnya tradisional tapi dikreasikan. Peserta penari ada delapan kelompok yang berasal dari anak-anak sangar tari dan sekolah," ucap Dodhy.

Ia menjelaskan kegiatan seru lainnya adalah fun bike pada hari ini, Minggu, 4 November 2018 pukul 07.00 WIB. Bersepeda dari Prime Plaza Hotel Kualanamu menuju sekitar wilayah batang kuis lebih kurang 12 kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 45 menit hingga satu jam.

"Perserta yang ikut bersepeda lebih dari 100 orang, mereka dari komunitas, individu, club sepeda, teman-teman hotel di sekitar wilayah ini. Hadiah utamanya berwisata ke Jogya, menginap di Prime Plaza Hotel Yogya selama tiga hari dua malam," kata Dodhy.

Ia mengatakan pihaknya juga membuat lomba mewarnai bersama anak-anak TK dan SD, lebih kurang 100 orang.

"Besok, kita membuat acara syukuran juga dengan mengundang Anak dari Panti Asuhan Al Zamiyatul Washliyah Lubuk Pakam," ucapnya.

Tak hanya dimeriahkan dengan beragam kegiatan seru, Prime Plaza Hotel Kualanamu juga menyediakan promo ulang tahun.

"Promosi ulang tahun, kita ada harga khusus selama Bulan November, untuk kamar kelas superior senilai Rp 620 ribu per malam. Istimewanya ketika check in bisa dapat undian, ambil sendiri ada potongan harga dari Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Bahkan bisa upgrade kamar lebih tinggi satu level, tergantung ketersediaan kamar, ketika check in dapat free ice cream," jelasnya.

Menurutnya, tidak hanya di produk kamar, produk makanan dan minuman juga terdapat lucky draw atau potongan harga. Dengan minimal pemesanan makanan Rp 500 ribu, maka pembayarannya dapat mengambil lucky draw, potongan harga bisa sampai Rp 100 ribu.

"Di Kualanamu ini belum banyak tempat-tempat pusat keramaian, karena masih cukup sepi arah bandara ini. Mudah-mudahan Kabupaten Deli Serdang ini terus menyemarakan pembangunan berupa pusat pembelanjaan, rumah sakit, pusat perdagangan di wilayah sekitar Kualanamu, Batang Kuis," kata Dodhy.

(cr13/tribun-medan.com)