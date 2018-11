Al Ghazali Unggah Foto Terlalu Mesra Bareng Kekasih saat di Jepang, Posenya Dikritik

Al Ghazali mengunggah foto mesranya dengan Alyssa Daguise saat di Jepang. Foto ini kemudian menjadi sorotan netizen lantaran dinilai terlalu mesra.

TRIBUN-MEDAN.com - Minggu (4/11/2018), Al Ghazali mengunggah foto mesranya dengan Alyssa Daguise saat di Jepang.

Kemungkinan besar foto ini diambil seiring dengan acara pernikahan sang bunda, Maia Estianty dengan Irwan Mussry beberapa waktu lalu.

Foto ini kemudian menjadi sorotan netizen lantaran dinilai terlalu mesra.

Sulung dari Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini terlihat sedang berdiri di pinggir jalan yang cukup sepi.

Alyssa Daguise bersandar di bahu kiri Al dengan sedikit memajukan bibirnya.

Sedangkan kakak El Rumi terlihat mendekatkan bibirnya ke hidung.

Keduanya nampak sangat romantis.

Dalam foto ini Al memberi caption foto yang tak kalah manis.

"You & Me gonna be everything you ever dream" tulis Al.