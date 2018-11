Bule Pusing Dengar Bahasa Inggris Fadli Zon, Berikut Video Ulasannya

TRIBUN-MEDAN.com-YouTuber bule asal Kanada Sacha Stevenson mengomentari bahasa Inggris, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Ulasan tentang kemampuan Fadli Zon berbahasa Inggris di unggah ke akun YouTube @Sacha Stevenson, Sabtu (3/11/2018).

Sebagai penutur asli bahasa Inggris, Sacha mengaku tak paham akan kata-kata yang diucapkan Fadli Zon.

Menurut Sacha kesalahan Fadli Zon tak hanya dalam pengucapan namun dalam pemilihan kata dan juga grammar.

Bahkan Sacha mengaku kewalahan jika disuruh menerjemahkan bahasa Inggris Fadli Zon.

"Kalau disuruh translate ini, saya minta naik gaji," kata Sacha.

Sacha memperdengarkan contoh rekaman suara Fadli saat berbicara dalam bahasa Inggris.

Rupanya perpaduan kata yang diucapkan Fadli Zon tak membentuk kalimat yang benar.

"We've been practicing democracy with the population now is almost 260 million people so we're considered as the third largest democracy in the world," kata Fadli dalam rekaman audio tersebut.

Menurut Sacha, dia salah menggunakan kata 'considered as' karena seharusnya 'considered' saja atau 'considered to be'