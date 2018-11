DJ Una Padukan Lagu Sinanggar Tulo dengan Musik Internasional

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - DJ Putri Una atau yang akrab disapa DJ Una hadir di Kota Medan. Kali ini DJ Una hadir untuk memeriahkan acara Smirnoff Mic It Up Nights yang diadakan di Shoot Medan.

DJ Una menghibur masyarakat Medan dengan memainkan trek karyanya yang terinspirasi dari kearifan Kota Medan.

“Saya akan membawakan trek yang disesuaikan dengan orang Medan yaitu identik dengan ekspresinya yang lantang dan selalu ceria, dan trek ini merepresentasikan kekhasan tersebut,” ujarnya.

Ia memasukkan nada-nada yang terdengar seperti lagu Sinanggar Tulo yang memang merupkan salah satu lagu yang sangat akrab di telinga masyarakat Medan.

“Saya sangat menikmati menciptakan trek ini untuk kampanye Mix It Up karena bisa merayakan keberagaman budaya Indonesia yang di mix dengan musik EDM,” jelasnya.

DJ Una merupakan satu dari lima DJ yang memang sengaja dihadirkan untuk memeriahkan Smirnoff Mix It Up yang diadakan untuk menggabungkan cita tada budaya lokal Indonesia dengan pengalaman Mix It Up.

“Smirnoff Mix It Up diadakan di lima daerah yaitu di Jakarta, Bali, Medan, Jawa Timur yaitu di Surabaya dan Malang serta diadakan di Jawa Tengah yaitu di Jogjakarta dan Semarang,” tutur perwakilan IRIS Jakarta untuk Smirnoff di Indonesia, Rheina Ariesta.

Ia menjelaskan, untuk di Medan, DJ Una yang dipilih untuk menghibur masyarakat Medan dan memeriahkan Smirnoff Mix It Up.

“Smirnoff bekerjasama dengan lima DJ berbakat dan seorang mixologist pemenang penghargaan World Class untuk menciptakan musik dan cocktail yang terinspirasi dari budaya urban Indonesia,” jelanya.

(pra/tribun-medan.com)