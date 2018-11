Fadli Zon Kena Skakmat Wanita Bule, Mengaku Pusing Mendengar Bahasa Inggris Fadli Zon

TRIBUN-MEDAN.COM - Youtuber Sacha Stevenson membahas cara bicara Bahasa Inggris Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Sacha memang cukup getol membahas soal pengucapan, pemilihan kata serta ketepatan dalam berbahasa Inggris dari sejumlah orang.

Kali ini Sacha membahas cara berbahasa Inggris dari Fadli Zon.

Sacha mengunggah ulasan soal cara berbahasa Inggris Fadli zon di akun Youtube.

Video cara berbahasa Inggris Fadli Zon diunggahnya pada 2 November 2018.

Hingga kini video cara berbahasa Inggris Fadli Zon sudah 30 ribu kali tayang.

"Fadli Zon dia politikus di Indonesia, kita mau dengarin, tapi mohon maaf kalau disuruh translate ini saya minta naik gaji," kata Sacha di awal video.

Berikut ini potongan pembicaraan Fadli Zonmenggunakan bahasa Inggris:

"We've been practicing democracy with the population now is almost 260 million people

So we're consider as the 3rd largest democracy in the world.