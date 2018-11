Rayakan Ulang Tahun yang ke-35, Ashanty Ucapkan Rasa Syukur Dikelilingi Orang yang Mencintainya

Kebahagiaan Ashanty pun bertambah lengkap dengan kehadiran keluarganya yang selalu mendukung dan mendoakannya.

TRIBUN-MEDAN.com - Ashanty berulang tahun yang ke-35 pada Minggu (4/11/2018).

Di usianya yang baru ini, Ashanty menyatakan kebahagiaannya di usia ini.

Ashanty mengutip sebuah kata mutiara untuk menggambarkan kebahagiaanya karena telah bertambah usia .

Ashanty (Instagram/ ashanty_ash)

"The great thing about getting older is that u dont lose all the other ages you’ve been (emoji)

I’m happy i’m 35 years old now!! #bali #latitudevilla @paulinakatarina"

"Bagi saya cukup ada mereka, suami, anak-anak, keluarga, my team, dan sahabat-sahabatku.. yang selalu ada support dan mendoakan..

Itu kebahagiaan yang tak tergantikan dengan apa pun.. @sundayphotomaniac_id #bali #latitude #bdayparty #35yearsold @latitudebali"

Ungkapan Doa dan Harapan

Di hari ulang tahunnya, Ashanty memanjatkan sederet doa dan harapan.