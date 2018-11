Pekerja Dihukum Makan Kecoak dan Minum Air Kencing, Tak Penuhi Target Penjualan

TRIBUN-MEDAN.com-Beberapa karyawan terlihat minum cangkir berisi urin dan saling mencambuk dengan ikat pinggang dalam sebuah video klip terbaru yang diambil dari sebuah tempat kerja di Cina.

Video itu mungkin cocok ditonton oleh anda yang berpikir bahwa pekerjaan Anda adalah yang paling buruk.

Video ini berasal dari perusahaan renovasi rumah di kota Guizhou, Zunyi, China.

Selain minum air kencing dan cambukan dengan ikat pinggang seperti yang terlihat di video, seorang karyawan mengungkapkan pada Weibo bahwa para pekerja yang tidak memenuhi target penjualan mereka juga diberi berbagai macam hukuman lainnya.

Hukuman lainnya adalah mencukur kepala mereka, minum air toilet, minum cuka, menjual kondom di jalan, makan wasabi, dan makan kecoak.

Seorang pemimpin tim dipaksa untuk makan tiga kecoa jika timnya gagal mencapai target.

Anda mungkin bertanya-tanya mengapa para pekerja tidak berhenti begitu saja.

Nah, ternyata banyak di antara mereka yang belum dibayar dalam dua bulan dan khawatir jika mereka berhenti, mereka akan kehilangan semua uang itu.

Setelah postingan video kejam ini menjadi viral minggu lalu, polisi menangkap tiga manajer di perusahaan. Dua dari mereka telah dipenjara selama 10 hari, yang lain selama lima hari.

Sayangnya, disiksa dan dipermalukan oleh majikan adalah bagian dari kehidupan bagi banyak pekerja Tiongkok.

Ketika pertumbuhan ekonomi melambat di China, keresahan buruh telah berkembang dan laporan perlakuan buruk terhadap pekerja menjadi lebih umum.

Apple, Amazon dan Samsung pemasok Teknologi HEG semuanya telah dituduh pekerja anak, dipaksa lembur dan upah rendah di masa lalu, menurut China Labor Watch yang berbasis di New York.

Two of the company managers have been jailed for 10 days, while a third manager will spend five days in jail, Zunyi police said in a statement on Weibo.

Beijing melarang pengorganisasian pekerja independen, serikat pekerja, dan mogok kerja.

Pada bulan Agustus, aktivis buruh yang termasuk mahasiswa ditangkap karena mendukung pekerja pabrik perusahaan mesin las Jasic International yang berusaha membentuk serikat pekerja. Para pekerja membentuk serikat perkerja untuk mengubah kondisi kerja yang tidak manusiawi dan kemudian diberhentikan.

Selama musim panas, sekelompok mahasiswa perguruan tinggi yang datang di provinsi Hubei diajarkan pelajaran tentang kenyataan dunia nyata yang keras.

Mereka dipaksa untuk makan telur mentah dan labu pahit setelah gagal membuat bos mereka terkesan selama hari pertama mereka di tempat kerja. (*)