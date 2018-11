Sriwijaya Air Bawa Durian 3 Ton, Penumpang Menolak Terbang dan Ingatkan Kecelakaan Pesawat di Medan

TRIBUN-MEDAN.com-Penumpang penerbangan Sriwijaya Air rute Bengkulu-Jakarta menolak terbang karena mencium bau durian menyengat di dalam pesawat.

Keluhan penumpang soal menyengatnya bau durian tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah instagram @infobengkulu.

Video ini pun langsung menyebar diberbagai media sosial lainnya. Para warganet pun banyak mengecam pihak Sriwijaya Air yang dinilai membahayakan penumpang.

Dalam video itu, tampak sejumlah penumpang turun dari pesawat dan ada yang protes karena pesawat itu mengangkut banyak durian.

Para penumpang protes dan menolak terbang karena takut terjadi kecelakaan akibat overload dan merasa tidak aman.

Hingga pada akhirnya, para petugas pun mengalah dan menurunkan sejumlah karung berisi durian itu.

Berikut caption video lengkap yang dituliskan akun @infobengkulu.

"Pada akhirnya harus sy menceritakan kejadian pagi tadi di bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Setelah selesai Band sy Steven & coconuttreez perform kemaren malam di acara soundsation di pantai panjang Bengkulu.

Paginya Sy bersama temen2 back to Jakarta menumpang pesawat Sriwijaya SJ 091. Rencana take off 10:50.