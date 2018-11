Potret Cantiknya Natasha Rizky saat Lakoni Sesi Pemotretan Maternity dengan Busana Tradisional Korea

Istri dari presenter Desta Mahendra, Natasha Rizky tampil menggemaskan ketika berfoto dengan menggunakan busana ala adat tradisional Korea.

TRIBUN-MEDAN.com - Pada kehamilan calon anak ketiga ini, artis Natasha Rizky telah melakukan serangkaian maternity shoot.

Istri dari presenter Desta Mahendra tersebut tampil menggemaskan ketika berfoto dengan menggunakan busana ala adat tradisional Korea.

Dalam jepretan photographer handal Diera Bachir, ibu dari Megumi dan Miskha tersebut cantik bak wanita Korea.

Lengkap dengan hanbok, sepatu anyaman dan topi, wanita 24 tahun itu duduk manis memegangi perutnya yang buncit.

Wajah cantiknya dirias oleh make-up artist kenamaan Vivi Thalib.

Sedangkan semua pakaiannya adalah dari Sayee yang diarahkan oleh fashion stylist Doley Tobing.

Sehingga terciptalah tampilan Natasha Rizky yang berbeda dari pada umumnya maternity shoot.

"Had so much fun at this korean inspired maternity shoot" ujarnya pada caption.

Tak jauh berbeda dengan sang artis, Diera Bachir juga memberikan tulisan mengenai maternity photo Natasha Rizky kali ini.

"Annyeonghaseo!! We’re so excited to be expecting baby number 3! Had so much fun at this korean inspired maternity shoot with @natasharizkynew, and we still can’t get over how beautiful this one mom is outside and inside!"

'Kami sangat bersemangat untuk menantikan bayi nomor 3! Asyiknya melakukan pemotretan yang terinspirasi Korea ini dengan @natasharizkynew, kita masih tidak bisa melupakan betapa cantiknya ibu satu ini di luar dan di dalam! (red)'

Dewi Sandra dengan akunnya langung menuliskan komentar pujian.

"Luchuuuuuuuuu bangeeeet siiiihhh!!!!" tulis Dewi Sandra.

Bahkan Revalina Temat pun tak mau ketinggalan dengan komentar seperti ini 'Mau dong maternity photoshoot jg dierce'

Kalau kalian suka enggak?

