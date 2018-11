CIMB Niaga Syariah Ajak Nasabah Diskusi Tentang Keuangan Syariah di Customer Gathering 

TRIBUN MEDAN/ Danil Siregar

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyerahkan cenderamata kepada Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan KR-5 Sumbagut OJK Mulyanto disaksikan Head of Syariah Business Banking CIMB Niaga Rusdi Dahardin, Head of Commercial Banking CIMB Niaga Wagimin Sutikno, Regional Head Sumatera CIMB Niaga Maya Sartika (kiri) dan Corporate Banking Team Head CIMB Niaga Wilson Matius di sela Customer Gathering for Syariah Business Banking di Medan.