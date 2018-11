Hamil Anak Kedua, Putri Titian Berikan Pengumuman dengan Cara Unik dan Menarik

Putri Titian mengumumkan kehamilan anak kedua mereka melalui foto-foto yang diunggahnya di akun instagramnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Putri Titian dan Junior Liem mengumumkan kehamilan anak kedua mereka pada Rabu (7/11/2018).

Melalui akun Instagram keduanya, @putrititian dan @juniorliem, mereka mengunggah foto sang putra, Theodore Iori Liem.

Unggahan tersebut berisi 3 buah foto dengan frame abstrak yang berwarna-warni.

Pada foto pertama tampak Iori mengenakan kaus tanpa lengan bergaris putih-oranye.

Ia duduk di antara mainan bus sekolah warna kuning serta papan putih berisi tulisan.

Pada slide pertama, tulisan tersebut megatakan "GUESS WHAT", atau "COBA TEBAK".

Kemudian pada slide kedua, papan itu bertuliskan "I'M GOING TO BE" yang berarti "AKU AKAN MENJADI".

Dan slide terakhir berisi tulisan "A BIG BROTHER" atau "SEORANG KAKAK".

Putri Titian dan Junior Liem umumkan kehamilan anak kedua (Instagram/@putrititian)

Unggahan Junior Liem dan Putri Titian tersebut disertai caption dengan tagar #babyno2ontheway.

"Bersiap-siaplah kau iori berbagi mainan.. hahaha.. (ambil obat migren) #babyno2ontheway," tulis Junior Liem.