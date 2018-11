Inilah Sosok Istri Daniel Mananta, Dibocorkan oleh Tunangan Denny Sumargo

Tunangan Denny Sumargo tersebut membocorkan foto Daniel saat menggandeng Viola."Thanks for the pict and finally meeting the women you constantly raved about day &night @vjdaniel !," tulis Viola

TRIBUN-MEDAN.com-Sosok presenter kondang Daniel Mananta memang dikenal menyimpan rapat misteri soal kisah cintanya.

VJ Daniel selalu bungkam saat ditanya mengenai siapa sosok wanita yang mengisi relung hidupnya.

Selama ini, ia selalu terlihat sendiri.

Usai dikabarkan dekat dengan Agnes Monica, tak ada satupun gadis yang benar-benar diperkenalkan ke publik sebagai kekasihnya.

Kepada awak media pun, ia selalu mengelak jika ditanya mengenai hal itu.

Hal itu membuat publik kian penasaran.

Menurutnya, meski ia adalah seorang artis dan dikenal banyak orang, bukan berarti kehidupan pribadinya harus dibagikan ke khalayak.

Pada acara talkshow Alvin & Friends, Daniel Mananta mengungkapkan alasan mengapa ia tak pernah mengungkap soal privasinya, terutama sosok sang istri Viola Maria.

"gua emang jarang banget ngomongin kehidupan pribadi gua"