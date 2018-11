Link Live Streaming Liga Champions CSKA Moscow vs As Roma, Berikut Prakiraan Pemain Kedua Tim

TRIBUN-MEDAN.com - Sesaat lagi, Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini antara CSKA Moscow vs AS Roma pada Kamis (8/11/2018) pukul 00.30 Wib dan Juventus vs Manchester United yang akan dimulai pada pukul 03.00 Wib.

CSKA Moscow vs AS Roma akan disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV.

Juventus vs Manchester United turut disiarkan langsung RCTI.

Live Streaming CSKA Moscow vs AS Roma dan Juventus vs Manchester United juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id.

Bergabung di Grup G, AS Roma bersaing dengan Real Madrid.

Kedua tim sama-sama mengumpulkan enam poin dari tiga laga Liga Champions.

Real Madrid dan AS Roma hanya terpaut dua poin dari CSKA Moskva yang menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup G Liga Champions.

Pada matchday 4 Liga Champions, AS Roma akan bertandang ke kandang CSKA Moskva di Stadion Luzhniki, Moskwa, Rusia.

Pertandingan tersebut akan ditayangkan di RCTI pada pukul 00.55 WIB, Kamis dini hari.

Jadwal RCTI :

Tiga poin dari CSKA Moskwa akan membantu AS Roma mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen yang terancam oleh juara bertahan, Real Madrid.