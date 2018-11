Real Madrid Pasang Urinal TV Toilet agar Fansnya Tak Ketinggalan Pertandingan

TRIBUN-MEDAN.com - Menonton pertandingan sepak bola memang sangat mengasikkan sekaligus menegangkan. Tak sedetikpun rasanya kita ingin waktu terlewat.

Namun, dalam beberapa situasi mendesak seperti keinginan untuk buang air, kita terpaksa harus meninggalkan pertandingan yang sedang berlangsung. Tapi Anda tidak perlu khawatir lagi, karena kini toilet stadion dilengkapi dengan fasilitas televisi.

Ini memungkinkan Anda untuk tidak ketinggalan jalannya pertandingan, sedetikpun. Setidaknya di stadion Real Madrid, karena mereka sekarang telah memasang layar TV di masing-masing urinal pada toilet pria.

Kabar ini diketahui setelah munculnya cuplikan video yang menunjukkan kehadiran layar dalam deretan urinal di stadion Bernabeu.

Pada dasarnya, Real Madrid bukanlah pelopor dalam hal ini, karena beberapa tim sudah memasang sistem serupa di Estadio Municipal de Butarque.

Urinal TV ini dibuat oleh perusahaan Swiss bernama Swiss Invent, dan telah dipasang di toilet VIP di stadion lain di Spanyol, Butarque.

Perusahaan meyakinkan klub sepak bola CD Leganes untuk memasang urinal seharga 3.000 euro atau Rp 50 juta di toilet stadion mereka.

Perusahaan ini mempresentasikan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa layar ini mampu menyita perhatian penggunanya selama 30 detik. Dan pola ini baik untuk iklan pendek.

Dan penelitian menunjukkan bahwa iklan-iklan itu tidak akan mengurangi sedikitpun fokus pengguna pada layar, justru berefek pada pembeli potensial. Urinal TV cerdas ini hadir dengan bonus tambahan yang memungkinkan hampir 100% penghematan air.

Tetapi tetap, yang terpenting bagi beberapa klub bola itu adalah tambahan pendapatan dari iklan.Setelah Leganes dan Real Madrid, Betis Sevilla juga menunjukkan minat pada teknologi ini.

