Bunga Citra Lestari Unggah Foto Lawas Pernikahannya, Kecantikannya Dibilang Tak Memudar

TRIBUN-MEDAN.com - Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada Kamis (8/11/2018).

Tak terasa, pasangan suami istri ini telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 10 tahun.

Di hari ulangtahun pernikahannya yang ke-10 ini, Bunga Citra Lestari (BCL) mengunggah foto lawasnya.

BCL memosting foto pernikahannya 10 tahun lalu.

Penampilannya yang dinilai tak berubah pun tuai pujian dari netter.

BCL dan Ashraf Sinclair (Instagram/ bclsinclair)

10 tahun yang lalu.. #bungacitralestari #ashrafsinclair #wedding

Netter pun berkomentar :

"Sekarang dan 10 tahun lalu nda ada yang berbeda (emoji) happy anniv," tulis akun @yumebuzz .

"You haven’t changed a bit! Happy Anniversary you both (emoji)," tulis akun @thekajaaa .

"Really love this couple (emoji)," tulis akun @rosalinasiburian .

Jalani Suka Duka Bersama

Perjalanan pernikahan selama 10 tahun tentunya bukan hal yang mudah.