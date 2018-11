Foto Lama Artis BCL & Suami Ashraf Sinclair di Media Sosial Jadi Sorotan, Postingan Menuai Pujian

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Bunga Citra Lestari (BCL) kerap mengundang sorotan, mulai dari aktifitasnya dan foto-foto yang diunggah di media sosial.

Baru saja, BCL dan pasangannya Ashraf Sinclair merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada Kamis (8/11/2018).

Tak terasa, pasangan suami istri ini telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 10 tahun.

BCL memosting foto pernikahannya 10 tahun lalu.

Penampilannya yang dinilai tak berubah pun tuai pujian dari netter.

BCL dan Ashraf Sinclair (Instagram/ bclsinclair)

10 tahun yang lalu.. #bungacitralestari #ashrafsinclair #wedding

Netter pun berkomentar :

"Sekarang dan 10 tahun lalu nda ada yang berbeda (emoji) happy anniv," tulis akun @yumebuzz .

"You haven’t changed a bit! Happy Anniversary you both (emoji)," tulis akun @thekajaaa .